Байден: Путин не должен остаться у власти

Байден: Путин не должен остаться у власти28
- 26.03.2022, 21:22
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Об этом президент США заявил в Варшаве.
Президент США Джо Байден, выступая в Варшаве, заявил, что российский диктатор Владимир Путин цинично лжет о целях своей полномасштабной войны против Украины и не должен остаться у власти, передает «Новое время».
Глава Белого дома подчеркнул, что утверждения Путина о «денацификации» — циничная ложь, а президент Украины Владимир Зеленский был избран демократическим путем.
«Он [Зеленский] еврей, семья его отца была убита во время устроенного нацистами Холокоста, а Путин имеет наглость — как и все диктаторы до него — верить, что сила восторжествует».
Байден также обратился к народу Украины, заявил, что украинский народ борется за свою нацию и основополагающие демократические принципы, «объединяющие всех свободных людей»:
«Мое послание народу Украины — послание, которое я передал сегодня министру иностранных дел и министру обороны Украины… Мы с вами. И точка», — сказал он.
В конце речи Байден заявил, что российский диктатор не должен оставаться у власти.