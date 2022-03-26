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Арестович призвал украинцев не оскорблять мусульман, пытаясь унизить кадыровцев

  • 26.03.2022, 21:37
  • 6,246
Арестович призвал украинцев не оскорблять мусульман, пытаясь унизить кадыровцев

С кадыровцами нужно сражаться на поле боя.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович попросил не путать чеченцев с кадыровцами и не оскорблять мусульман. Обращение он опубликовал в Facebook.

Арестович попросил "различать чеченцев и кадыровцев" и не оскорблять мусульман по их религиозным признакам и вещам, которые для них важны.

Он добавил, что с кадыровцами нужно сражаться на поле боя, а также привел чеченскую пословицу: "Мужчина это не тот, кто умеет воевать, а тот, кто точно знает, кто его враг".

"У врага есть конкретные признаки. Не путайте мусульман и кадыровцев. Это очень разные вещи. Не оскорбляйте братьев по оружию. Не оскорбляйте тех, кто помогает нам", – резюмировал Арестович.

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