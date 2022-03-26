Байден: В РФ за доллар уже просят 200 рублей 2 26.03.2022, 22:03

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Экономика РФ скоро вылетит из двадцатки первых.

Глава США Джо Байден рассказал, как война в Украине и санкции Запада повлияли на российскую экономику. По словам президента, она скоро вылетит из двадцатки первых, а за доллар уже просят двести рублей.

Соответствующее заявление Байден сделал на Брифинге в столице Польши Варшаве.

Президент Соединенных Штатов Америки высказался о том, в каком положении находится рубль. Валюта РФ постепенно обесценивается. Уже сейчас в обменниках на территории страны за американский доллар просят 200 рублей.

Байден также отметил, что экономика России была одной из крупнейших в мире. Однако скоро она не будет входить даже в двадцатку первых.

"Санкции лишают РФ силы и возможности проецировать силу. И виноват в этом только Путин, и точка", — заявил президент США.

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