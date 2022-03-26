Почему война России в Украине может затягиваться Владимир Фесенко



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Владимир Фесенко

Путин не уйдет просто так из Украины после первых неудач.

Судя по последним решениям саммита НАТО, прямая российская угроза странам-членам Альянса воспринимается как долговременная.

Североатлантический Альянс должен срочно восстановить себя именно как реальная оборонительная структура. Это предполагает и срочное увеличение военных расходов стран-членов НАТО. Фактически речь должна идти о наращивании производства вооружения и укреплении оборонного потенциала НАТО.

Думаю, что в этом процессе надо закладывать и потенциальные потребности в новейшем оружии и боеприпасах Вооруженных сил Украины.

Есть целый ряд факторов, которые говорят о возможности затягивании войны России в Украине.

В первую очередь это связано с тем, что Путин не успокоится, он не уйдет просто так из Украины после первых неудач. Поэтому надо готовиться к отражению новых атак российской армии. А для этого надо обеспечить восполнение потребностей Вооруженных сил Украины в оружии и боеприпасах. И речь должна идти не только о передаче Украине старых, еще советских вооружений, или излишков вооружения в отдельных западных странах. Необходима долгосрочная программа снабжения Вооруженных сил Украины. Это обязательное условие украинской будущей победы.

В этой связи необходима разработка некоего подобия программы ленд-лиза, которая использовалась Соединенными Штатами для поддержки Великобритании и Советского Союза в войне против фашистской Германии.

Эта идея уже неоднократно высказывалась, и ее уже необходимо практически прорабатывать. Такая программа позволит поставить помощь Украине на системную, спланированную и стратегическую основу, обеспечивая ее потребности на перспективу, а не только в текущем режиме и лишь с частичным покрытием имеющихся потребностей.

Владимир Фесенко, «Новое время»

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