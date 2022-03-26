Под Луцком украинцы сбили беспилотник россиян
- 26.03.2022, 22:31
Беспилотник был сбит в 10 км от Луцка.
Возле города Луцк, 26 марта, ПВО сбила беспилотник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Волынской ОВА Юрия Погуляйка.
Сообщается, что по предварительной информации ориентировочно в 10 км от Луцка силами ПВО было сбито БПЛА.
Отмечается, что не исключено, что это могла быть ракета.
Сейчас информация уточняется.
Также сообщается, что в Волынской области работают военные, поражают враждебные цели. Местных жителей просят оставаться в укрытиях.