Под Луцком украинцы сбили беспилотник россиян 26.03.2022, 22:31

иллюстрационное фото

Беспилотник был сбит в 10 км от Луцка.

Возле города Луцк, 26 марта, ПВО сбила беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Волынской ОВА Юрия Погуляйка.

Сообщается, что по предварительной информации ориентировочно в 10 км от Луцка силами ПВО было сбито БПЛА.

Отмечается, что не исключено, что это могла быть ракета.

Сейчас информация уточняется.

Также сообщается, что в Волынской области работают военные, поражают враждебные цели. Местных жителей просят оставаться в укрытиях.

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