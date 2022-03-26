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Появились новые подробности об ударе по Львову

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  • 26.03.2022, 22:38
  • 28,922
Появились новые подробности об ударе по Львову

У врага было две главные цели.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовой поделились деталями о двух ракетных ударов по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на общий брифинг чиновников.

Глава ОВА рассказал о целях российских войск. Они стремились разрушить базу нефтепродуктов и оборонное предприятие.

"Один из них попал в нефтебазу. Другой – по оборонному заводу. По каждому было нанесено по 2 удара. Пятеро обратились за помощью, жертв нет. Продолжается тушение пожара", – заявил Козицкий.

В то же время городской голова рассказал об убытках. Также он призвал мир понять серьезность намерений РФ.

"Разрушения серьезны. Ударной волной повреждены школа и садик. Повылетали окна. Я думаю, что этими ударами агрессор передает привет президенту США Байдену, который сейчас в Польше. Мир должен понять, что угроза серьезна. Никто не знает их дальнейших планов", – пояснил Садовой.

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