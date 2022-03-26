Украинские музыканты и юмористы выступили на передовой для бойцов теробороны 26.03.2022, 22:48

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Артисты подняли своим воинам боевой дух.

Артисты выступили перед защитниками, которые обороняют города Украины от нападения вражеских солдат, чтобы поднять их боевой дух, передает «Новое время».

В своем Instagram украинская певица и героиня второго сезона шоу Холостячка Злата Огневич показала, что она с коллегами отправилась на передовую, чтобы выступить перед защитниками Украины.

Вместе с ней на импровизированном концерте в бомбоубежище для бойцов ТрО выступили группа Без Обмежень, Олег Скрипка и юмористы Евгений Кошевой и Александр Пикалов.

«В 2011 году пригласил очаровательную девочку спеть со мной вместе песню Богдана Веселовского Жоржина. Но через 11 лет кто бы мог подумать, что будем вместе с ней уже славной артисткой, а это Злата Огневич, петь на войне для военных. Перетрубации судьбы… Слушайте, наслаждаемся, побеждаем…» — прокомментировал выступление с Огневич солист группы Вопли Видоплясова Олег Скрипка.

«Сегодня заиграли для наших военных в столице. Вместе с @zlata.ognevich @evgenii.koshevoi @pikalov95_official имели честь поднимать боевой дух наших Героев. Спасибо Защитникам! Невероятно теплая встреча. Все будет Украина!» — написал фронтмен группы Без Обмежень Сергей Танчинец.

В своем Instagram Танчинец уточнил, что они с коллегами устроили концерт для территориальной обороны Ирпеня. «Организовали пацанам (и девушкам) из Ирпенского ТрО гитару. Пустяк будто, но если военные просят на войну гитару, значит все хорошо!» — написал он в своем посте.

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