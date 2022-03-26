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Украинские музыканты и юмористы выступили на передовой для бойцов теробороны

  • 26.03.2022, 22:48
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Украинские музыканты и юмористы выступили на передовой для бойцов теробороны

Артисты подняли своим воинам боевой дух.

Артисты выступили перед защитниками, которые обороняют города Украины от нападения вражеских солдат, чтобы поднять их боевой дух, передает «Новое время».

В своем Instagram украинская певица и героиня второго сезона шоу Холостячка Злата Огневич показала, что она с коллегами отправилась на передовую, чтобы выступить перед защитниками Украины.

Вместе с ней на импровизированном концерте в бомбоубежище для бойцов ТрО выступили группа Без Обмежень, Олег Скрипка и юмористы Евгений Кошевой и Александр Пикалов.

«В 2011 году пригласил очаровательную девочку спеть со мной вместе песню Богдана Веселовского Жоржина. Но через 11 лет кто бы мог подумать, что будем вместе с ней уже славной артисткой, а это Злата Огневич, петь на войне для военных. Перетрубации судьбы… Слушайте, наслаждаемся, побеждаем…» — прокомментировал выступление с Огневич солист группы Вопли Видоплясова Олег Скрипка.

«Сегодня заиграли для наших военных в столице. Вместе с @zlata.ognevich @evgenii.koshevoi @pikalov95_official имели честь поднимать боевой дух наших Героев. Спасибо Защитникам! Невероятно теплая встреча. Все будет Украина!» — написал фронтмен группы Без Обмежень Сергей Танчинец.

В своем Instagram Танчинец уточнил, что они с коллегами устроили концерт для территориальной обороны Ирпеня. «Организовали пацанам (и девушкам) из Ирпенского ТрО гитару. Пустяк будто, но если военные просят на войну гитару, значит все хорошо!» — написал он в своем посте.

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