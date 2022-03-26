Польша уже приняла 2,3 миллиона украинских беженцев 26.03.2022, 22:59

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Об этом сообщил президент Польши.

По состоянию на это время Польша уже приняла 2,3 млн украинских беженцев и обеспечивает их всем необходимым.

Об этом сказал президент Республики Польша Анджей Дуда во время видеоконференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Офис президента Украины, передает УНИАН.

Отмечается, что глава украинского государства поблагодарил польского коллегу за прием украинских беженцев.

В то же время президент Украины вновь отметил необходимость исключить обстрелы украинских городов с воздуха. Он выразил разочарование тем, что самолеты советского производства, которые есть у восточноевропейских стран, в частности Польши, до сих пор не переданы нашему государству, хотя публично и эти страны, и США заявляли о готовности к такому решению.

"Цена промедления с самолетами-тысячи жизней украинцев, которые мы теряем от ракетных и авиационных ударов по мирным украинским городам", – заявил Зеленский.

По его словам, самолеты, танки и системы ПВО большой дальности дали бы Украине возможность реально защитить свободу на всей нашей территории и переломить ход боевых действий.

"Если партнеры не помогут Украине с самолетами и танками, а такие возможности у них есть, то существует высокий риск, что российские войска создадут уже не только ракетную угрозу для территории наших соседей – дружественных Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и стран Балтии, но и прямую общевоинский. На их границах, под их городами. И пойдут дальше", - сказал президент Украины.

Напомним, Польша платит беженцам из Украины по 500 злотых на каждого ребенка. Украинцы в Польше могут получить помощь по программе "Семья 500+".

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