Украинцы отбили четыре атаки оккупантов 26.03.2022, 23:12

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Уничтожены 60 оккупантов, пять танков и шесть БМП на Восточном направлении.

По состоянию на 20.00, 26.03.2022 года, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинские воины отбили 4 атаки российско-фашистских сил.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОТУ "Схід".

В сообщении отмечается: "Потери врага составили: личного состава – до 60; танки – 5; БМП – 6; АД – 1

Российские фашисты так и не поняли, что их здесь никто не ждет с хлебом и солью. Единственное, на что они могут рассчитывать, так это одеяло из украинского чернозема после сытного ужина из наших пуль и снарядов".

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