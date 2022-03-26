Байден: Война против Украины - стратегический провал России 26.03.2022, 23:15

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Российское вторжение не сломило украинскую решимость сопротивляться, а Запад стал еще более объединенным.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявляет, что война против Украины является стратегическим провалом России. Как передает «Униан», об этом президент США сказал во время выступления в Варшаве.

"Несмотря на жестокость Владимира Путина, не должно быть никаких сомнений, что эта война уже является стратегическим провалом для России", - заявил Байден.

Президент США заявил, что российские силы в Украине столкнулись с силой мужественного и жесткого украинского сопротивления.

"Вместо того, чтобы сломать украинскую решимость, российские жестокие тактики укрепили решимость. Вместо того, чтобы разъединить НАТО, Запад теперь сильнее и более объединен, чем был раньше. Россия хотела меньшего присутствия НАТО на ее границе, но теперь он (Путин) имеет более сильное присутствие, большее присутствие", - подчеркнул Байден.

Президент США подчеркнул, что именно Путин виноват в том, что страны Запада ввели экономические санкции против РФ.

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