Раскрыты подробности обороны Киева от оккупантов
- 26.03.2022, 23:40
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Столица Украины в надежных руках.
Украинская армия отбросила войска Российской Федерации от Киева на расстояние 70 километров, а в некоторых районах - на 35 км, передает УНИАН.
Столица Украины в надежных руках, рассказал в субботу, 26 марта, во время брифинга спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.
Спикер министерства добавил, что Киев хорошо укреплен, и его обороной занимается элита Вооруженных сил Украины.
"...Киев обороняют боеспособные элитные подразделения из состава Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Сил спецопераций, а также подразделения территориальной обороны. Обороной Киева руководят опытные офицеры, которые воюют за Украину с 2014 года...", - добавил спикер.