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В ночь на 27 марта страны-соседки Беларуси перейдут на «летнее время»

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  • 27.03.2022, 0:33
  • 5,738
В ночь на 27 марта страны-соседки Беларуси перейдут на «летнее время»

С Киевом, Ригой и Вильнюсом у Минска теперь не будет разницы во времени.

В ночь на воскресенье, 27 марта, все европоцентричные соседки Беларуси перейдут на «летнее время», переведя стрелки часов на час вперед. То же самое сделают еще примерно 60 стран. Так с Киевом, Ригой и Вильнюсом у Минска теперь не будет разницы во времени, а с Варшавой — всего один час.

Беларусь отменила перевод стрелок в 2011 году, оставшись жить только в «летнем времени».

В 2014 году в «зимнем времени» решила жить Россия. Сейчас время в этих двух странах совпадает.

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