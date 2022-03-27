Словакия завершает замену советской системы ПВО современной
- 27.03.2022, 0:02
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После этого Братислава может предоставить Украине один С-300 для защиты от российских авиаударов.
Система противовоздушной обороны Patriot, расположенная на авиабазе Сляч, уже защищает центральную Словакию.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality, об этом сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.
По его словам, для защиты других частей Словацкой Республики будут задействованы другие батареи этой системы – две немецкие и одна голландская.
"В ближайшее время защита восточной границы будет усилена с помощью других систем противовоздушной обороны Словакии и союзников", - сказал глава правительства.
Он поблагодарил союзников за их почти немедленный ответ на обеспечение безопасности словацких граждан. "Поставка оборудования и персонала является ярким доказательством того, что Словакия является полноправным членом сильного альянса, который защитит его в случае необходимости", – подчеркнул Хегер.
По данным Министерства обороны Словацкой Республики, система Patriot в развернутой версии является одной из самых сложных систем противовоздушной и противоракетной обороны.
Для Украины эта новость важна тем, что Словакия предварительно согласилась предоставить Украине один С-300 для защиты от российских авиаударов. Но Братислава потребовала замену от государств НАТО, чтобы защитить свое воздушное пространство.