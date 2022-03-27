На Донбассе украинские защитники отбили семь атак врага
- 27.03.2022, 0:04
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Украинские воины нанесли урон российским оккупантам в военной технике.
На Донецком и Луганском направлении украинские защитники отразили 7 атак российских оккупантов.
Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.
"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам".
За сутки 26 марта силы обороны уничтожили 8 вражеских танков, 8 единиц бронированной и 3 единицы автомобильной техники, а также один миномет оккупантов.
Из них 5 танков, 6 бронированных машин пехоты и 1 единицу автомобильной техники уничтожила оперативно-тактическая группировка "Восток" на Донецком направлении оборонной операции.