На Донбассе украинские защитники отбили семь атак врага 27.03.2022, 0:04

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Украинские воины нанесли урон российским оккупантам в военной технике.

На Донецком и Луганском направлении украинские защитники отразили 7 атак российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам".

За сутки 26 марта силы обороны уничтожили 8 вражеских танков, 8 единиц бронированной и 3 единицы автомобильной техники, а также один миномет оккупантов.

Из них 5 танков, 6 бронированных машин пехоты и 1 единицу автомобильной техники уничтожила оперативно-тактическая группировка "Восток" на Донецком направлении оборонной операции.

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