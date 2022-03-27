На Волыни сбили ракеты, выпущенные из Беларуси 27.03.2022, 0:11

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С территории Беларуси были запущены четыре ракеты.

Вечером 26 марта в воздушном пространстве Волыни военные сбили три ракеты. Отмечается, что все ракеты были выпущены с территории Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя председателя Волынской ОВА Андрея Ярмольского.

По его словам, ракеты были выпущены со стороны Беларуси.

"На Волыни военные сбили три ракеты, которые были выпущены с территории Республики Беларусь", - сказал Ярмольский.

Также голова ОВА Юрий Погуляйко сообщил, что всего из Беларуси запустили 4 ракеты, из них 3 сбили в Волынской области.

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