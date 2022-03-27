В Попасной оккупанты обстреляли из минометов свои же войска 27.03.2022, 8:03

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В Попасной оккупанты РФ обстреляли из минометов свои же войска.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ:

«На Донецком направлении противник продолжает наращивать ударные группировки с целью возобновления наступательных действий для выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Основные усилия сосредотачиваются на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, выходе в районы населенных пунктов Угледар, Новотроицкое, а также в захвате города-героя Мариуполя. В Попасной оккупанты из-за плохого взаимодействия обстреляли свои же позиции из минометов».

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