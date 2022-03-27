Позор военного дела: британский генерал назвал серьезные ошибки Путина в Украине 27.03.2022, 8:07

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Глава Кремля просчитался еще на стадии составления плана вторжения.

Вторжение России в Украину было обречено на провал из-за ряда ошибок, которые были заложены еще в самом плане президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, не говоря уже о ходе боевых действий.

Хозяин Кремля слишком поверил собственной пропаганде, что его армия современная, хорошо обучена, вооружена и способна на быстрый молниеносный удар по Украине. Такое мнение озвучил экс-начальник Генерального штаба Великобритании, генерал Ричард Даннатт в колонке для The Daily Mail.

По его словам, у России есть серьезные проблемы в трех основных элементах боевой мощи – плане наступления, боевой технике и живой силе.

Ошибка Путина №1

Стратегия трехстороннего наступления российских войск – на юг из Беларуси в Киев, на север из Крыма на Донбасс и общая атака на запад – слишком сложна и требует обеспечения ресурсами. Быстрое перемещение живой силы требовало поддержания и скоординированных действий с воздуха. Но этого не произошло из-за несогласованности действий российских сухопутных и воздушных войск.

Ошибка Путина №2

Серьезная проблема россиян – логистический сбой.

Дело в том, что старые российские танки легко подрываются современным противотанковым оружием, но из-за проблем в логистике было невозможно обеспечивать ремонт боевой техники, подвоз топлива и т.д. В результате много российской техники было просто брошено на поле боя.

Ошибка Путина №3

Агрессор просчитался в том, что оккупанты ожидали в Украине легкую прогулку на подобие миротворческой миссии. Однако реальность оказалась не столь положительной. Способность и порыв украинцев защищать свою землю от захватчика шокировала и деморализовала оккупантов. Это заставляло высший офицерский состав идти в бой рядом с солдатами, что привело к уничтожению большого количества высшего военного руководства – генералов и полковников.

"Украинцы, несмотря на численное преимущество врага, гораздо более мотивированны и изобретательны. Как кадровые военные, так и отряды добровольцев продемонстрировали решительность и преданность, которые войдут в военную историю", - отмечает Даннатт.

По его словам, действия российских военных были в большей степени жалкими – настоящим позором военного дела.

Британский генерал считает, что крупные батальоны России все же могут уничтожить своего меньшего противника, но очень высокой ценой, усилив обстрелы мирных городов до возможного полного уничтожения

При этом каждый день, который удается сдерживать российское наступление, дает шанс украинской дипломатии, в частности, президенту Владимиру Зеленскому, добиться успеха в переговорном процессе.

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