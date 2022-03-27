Россияне отступают от Киева в район Чернобыля, а затем в Беларусь 27.03.2022, 8:18

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Украинское командование раскрыло смысл этого «маневра».

Россия отводит ряд своих оккупационных подразделений в район Чернобыля, а после в Беларусь с целью восстановления сил после того, как они понесли большие потери. В дальнейшем враг может осуществить попытку блокады Киева с юго-западного направления.

Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"На Полесском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Оказывал огненное влияние на подразделения Сил обороны, вел обстрелы жилых массивов в пригородах и непосредственно в Киеве", - отмечается в сводке.

"По имеющимся данным, проводится перегруппировка отдельных подразделений 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа, понесших значительные потери в ходе ведения наступательных действий", - сказали в Генштабе.

"Несколько подразделений отведено в район Чернобыля с последующим перемещением на территорию республики Беларусь для проведения мер по восстановлению боеспособности. Не исключается, что после проведения указанных мероприятий, перегруппировки и усиления группировки войск, оккупантами будут возобновлены действия по блокированию Киева с юго-западного направления", - подчеркнули в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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