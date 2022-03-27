Украинские военные освободили еще один населенный пункт в Сумской области 27.03.2022, 8:23

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Бойцам ВСУ помогали местные жители.

Руководитель Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил, что кроме Тростянца украинские военные также освободили Боромлю.

«Сегодня наш Тростянец и Боромлю освободили ВСУ совместно с местными жителями. Низко кланяемся местным отрядам терробороны и всем, кто помогал освобождать общины», — заявил Живицкий.

Он сообщил, что в города прибыли гуманитарные колонны. Жителей предупредили, что о местах раздачи помощи будут сообщать с помощью громкоговорителей из-за проблем со связью.

«Привезли людям медикаменты первой необходимости, жизненно важные лекарства. Также заранее сформированы продуктовые наборы, предметы гигиены, детское питание и подгузники», — заявил глава области.

Живицкий также предупредил, что в Тростянце оккупанты перед побегом заминировали местную больницу.

26 марта украинские защитники освободили Тростянец Сумской области. Украинские бойцы выгнали из города «элиту» российских сухопутных войск — Кантемировскую танковую дивизию.

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