Украинские военные освободили еще один населенный пункт в Сумской области
- 27.03.2022, 8:23
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Бойцам ВСУ помогали местные жители.
Руководитель Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил, что кроме Тростянца украинские военные также освободили Боромлю.
«Сегодня наш Тростянец и Боромлю освободили ВСУ совместно с местными жителями. Низко кланяемся местным отрядам терробороны и всем, кто помогал освобождать общины», — заявил Живицкий.
Он сообщил, что в города прибыли гуманитарные колонны. Жителей предупредили, что о местах раздачи помощи будут сообщать с помощью громкоговорителей из-за проблем со связью.
«Привезли людям медикаменты первой необходимости, жизненно важные лекарства. Также заранее сформированы продуктовые наборы, предметы гигиены, детское питание и подгузники», — заявил глава области.
Живицкий также предупредил, что в Тростянце оккупанты перед побегом заминировали местную больницу.
26 марта украинские защитники освободили Тростянец Сумской области. Украинские бойцы выгнали из города «элиту» российских сухопутных войск — Кантемировскую танковую дивизию.