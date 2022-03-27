Во Львове, куда прилетели ракеты, задержали возможных корректировщиков вражеского огня 27.03.2022, 8:28

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На проспекте Чорновила патрульные остановили подозрительный автомобиль.

Российские оккупационные войска нанесли несколько ударов по инфраструктуре Львова в субботу вечером.

Патрульная полиция Львовской области задержала двоих мужчин, которых подозревают в связях с российскими военными. Те, якобы передавали оккупантам информацию о блокпостах области. Об этом сообщает патрульная полиция во Львовской области, передает korrespondent.net.

"Сегодня на проспекте Чорновила патрульные остановили подозрительный автомобиль. Во время проверки документов и телефона водителя полицейские обнаружили видео и фото передвижения наших военных. Также у него были фото паспортов мужчин с Луганской регистрацией и немало контактов с российскими номерами", - сказано в сообщении.

Кроме того, патрульные направляющиеся на место попадания ракет обнаружили мужчину, который снимал момент полета ракеты и попадание ее в цель.

"У него в планшете обнаружили фотографии всех блокпостов области. Эту информацию он направил на два российских номера", - рассказали в полиции.

Лица задержаны и переданы Службе безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что ракетный удар по Львову, который находится недалеко от границы с Польшей, пришелся именно на тот день, когда в Варшаве находился Джо Байден. А во время первого из ударов президент Владимир Зеленский проводил видеоконференцию с президентом Польши Анджеем Дудой.

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