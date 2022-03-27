«Как дураки, пусть и дальше идут»: почему оккупантов так тянет в Чернобаевку? 22 27.03.2022, 11:18

14,506

Село под Херсоном уже стало одним из символов уничтожения агрессора на украинской земле.

Чернобаевка – это такая своеобразная "база" россиян. Об этом в эфире 24 канала рассказал Сергей Хлань – депутат Херсонского областного совета.

Он объяснил, что оккупантам просто удобно использовать здешний аэропорт. Кстати, рядом с аэродромом была военная часть.

Так что оккупанты, "чтобы много не создавать просто пришли на захваченную нашу военную базу и располагаются там".

"Поэтому уже в 10-й раз им туда прилетает, а они как дураки туда все идут. Ну, пусть идут, больше уничтожим этих орков там", – подчеркнул Хлань.

Поэтому он считает, что в скором времени уже начнется освобождение, в том числе и Херсона.

"Мы все ждем, чтобы как можно быстрее ВСУ освободили Херсон и начали освобождать всю Херсонскую область", – добавил он.

К слову. Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов, которые пытаются базироваться в Чернобаевке. Там врага разбили уже 10 раз.

Освобожденные города в Херсонской области

Еще на этой неделе уже освободили от оккупантов Посад-Покровское. Это фактически граница Николаевской области. От него примерно 15 километров до Чернобаевки.

Также сегодня утром (27 марта), по словам депутата, украинские защитники освободили и село Томина Балка.

"То есть, мы видим продвижение наших войск абсолютно по всей границе Николаевской и Херсонской области, начиная от Лимана до Чернобаевки", – подчеркнул депутат.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».