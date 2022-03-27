Россия массово теряет генералов на войне в Украине: к чему это приведет 26 27.03.2022, 11:36

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Мнение военного эксперта.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украине были ликвидированы семь генералов РФ. Для сравнения: за 10 лет войны в Афганистане убиты были пять советских генералов.

Ликвидированные в Украине российские генералы:

Магомед Тушаев;

Андрей Суховецкий;

Виталий Герасимов;

Андрей Колесников;

Олег Митяев;

Андрей Мордвичев;

Якова Рязанцев.

Даже если сравнивать со Второй Мировой войной это число огромное, поясняет "Новостям Донбасса" военный эксперт Олег Жданов.

Как известно, генерал - это высшее воинское звание в РФ, на одного такого приходится дивизия общей численностью до 15 тысяч военных. Основной причиной высокой смертности среди генералов в Украине Жданов называет плохое снабжение и коммуникацию.

"Для того, чтобы иметь реальную картину Генеральный штаб России вынуждает органы управления дивизией выдвигаться как можно ближе к войскам, чтобы была реальная картина. Также они вынуждены быть силой приказа и принуждать личный состав к участию в боевых действиях, а потому они вынуждены находиться как можно ближе к месту ведения боевых действий. Соответственно, они попадают под огневое поражение ВСУ", - поясняет он.

Ликвидацию в Украине семи российских генералов эксперт называет колоссальной потерей для станы-агрессора. По его словам, армия РФ построена по жесткому принципу единоначалия - роль командира в системе управления определяющая.

"Его смерть — это трагедия для личного состава. Даже если будет назначен заместитель, то он может не пользоваться таким авторитетом, у него нет таких деловых качеств, как были у его предшественника. И, соответственно, человек начинает принимать решения совсем в другом стиле, что очень плохо сказывается на управляемости войсками и на выполнении ими боевых задач", - резюмировал он.

По оценкам Генштаба, по состоянию на утро 27 марта общие потери личного состава РФ в Украине составляют порядка 16,6 тысяч человек.

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