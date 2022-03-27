«Опухшие пальцы обездвижены»: у Путина начались серьезные проблемы со здоровьем? 77 27.03.2022, 11:42

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Пользователи Сети обратили внимание на видео из бункера.

Пользователи Сети во время вчерашнего обращения Путина обратили внимание на его руки: опухшие пальцы были обездвижены, сообщает УНИАН.

«Да и лицо у бункерного деда уже не такое бодрое, как месяц назад.

У Гитлера в 1944 году также начались проблемы с руками. Скрестили пальцы и ждем, когда исполнится желание многих украинцев. Ну, вы поняли», — пишет издание.

Накануне в Генштабе ВСУ заявили, что оккупанты пытаются решить проблемы с логистикой и обеспечением.

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