«Опухшие пальцы обездвижены»: у Путина начались серьезные проблемы со здоровьем?77
- 27.03.2022, 11:42
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Пользователи Сети обратили внимание на видео из бункера.
Пользователи Сети во время вчерашнего обращения Путина обратили внимание на его руки: опухшие пальцы были обездвижены, сообщает УНИАН.
«Да и лицо у бункерного деда уже не такое бодрое, как месяц назад.
У Гитлера в 1944 году также начались проблемы с руками. Скрестили пальцы и ждем, когда исполнится желание многих украинцев. Ну, вы поняли», — пишет издание.
Накануне в Генштабе ВСУ заявили, что оккупанты пытаются решить проблемы с логистикой и обеспечением.