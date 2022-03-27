Что такое «вечные» поезда, и как они помогут человечеству в будущем? 20 27.03.2022, 11:55

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Австралийская и британская компании начали реализовывать смелый проект.

Многие и стараются сдавать пластик на переработку и сортировать отходы, причем делают это без принуждения или страха быть оштрафованными. В домах они предпочитают использовать экологичные средства для уборки, для прогулки в парке берут с собой воду в многоразовой таре, стараются не мусорить на улицах. Приверженцам осознанного потребления будет особенно интересно узнать, что в Австралии создают «вечный» поезд, работающий на гравитации вместо топлива, а это значит, что он будет «чистым» для окружающей среды, пишет израильское издание «Детали».

Австралийская горнодобывающая компания Fortescue приобрела британскую компанию Williams Advanced Engineering, которая занимается производством экологически чистых и возобновляемых источников энергии. Объединившись, руководство двух компаний представило проект первого в мире гравитационного поезда, который сможет подзаряжать сам себя, иметь нулевые выбросы в атмосферу и в теории даже работать бесконечно, говорится на веб-сайте Williams Advanced Engineering.

Претенциозный проект гравитационного поезда получил название Infinity Train. По факту первый в мире «вечный» поезд будет представлять собой большой электровоз на аккумуляторной батарее, предназначенный для перевозки грузов железной руды и не требующий подзарядки. «Infinity Train может стать самым эффективным аккумуляторным электровозом в мире», – заявлено на сайте компании.

Генеральный директор Fortescue Элизабет Гейнс не сомневается в успехе задумки. По теории инженеров, груженый рудой поезд будет работать исключительно на гравитационной энергии, которую сможет в достатке получать, скатываясь со склона. Энергии хватит, чтобы без дополнительной подзарядки не только доехать до конечной точки, но и вернуться обратно, двигаясь «в горку».

Такая рекуперация электроэнергии имеет сразу несколько плюсов. Она устраняет необходимость в инфраструктуре для производства и подзарядки возобновляемой энергии, а значит делает проект привлекательным с точки зрения капиталовложений. Кроме того, Infinity Train не нуждается в подпитке дизельным топливом, а это влечет за собой существенную экономию финансов и минимизацию загрязняющих выбросов до нулевых значений.

«Infinity Train не только ускорит гонку Fortescue по достижению нулевого уровня выбросов к 2030 году, но и снизит наши эксплуатационные расходы, расширит эффективность обслуживания и возможности повышения производительности», — заявил Эндрю Форрест, основатель и председатель Fortescue.

Zero Emission Infinity Train will use Gravitational Energy to Recharge https://t.co/IYjvOA2xmC — Advanced Batteries & Energy Storage Research (@AdvBatteries) March 3, 2022

На данный момент руководители компаний не представили технических подробностей будущего «вечного» поезда. Известно лишь то, что по завершению проекта Infinity Train присоединится к «зеленому» парку Fortescue, который позволит компании стать крупным игроком на растущем мировом рынке экологически чистого транспортного оборудования.

К слову, Fortescue также находится в стадии разработки карьерных самосвалов на водородных топливных элементах и поездов, работающих на аммиаке. Компания также сотрудничает с представителем морской промышленности MMA Offshore и собирается переоборудовать 75-метровое судно «MMA Leveque», чтобы в 2022 году почти полностью перевести его на зеленый аммиак.

На веб-сайте компании амбициозно заявили, что инженеры хотят подтолкнуть бизнес-лидеров и политиков во всем мире к осознанию того, что ископаемое топливо – это всего лишь один из источников энергии, а Fortescue может предложить более эффективные, дешевые и экологичные ресурсы. Посмотрим, что из этого получится.

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