Бойцы ВСУ в 11-й раз нанесли масштабный удар по российским войскам в Чернобаевке

Бойцы ВСУ в 11-й раз нанесли масштабный удар по российским войскам в Чернобаевке27
- 27.03.2022, 12:08
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Украинские военные провели успешную операцию сегодня ночью.
Украинские бойцы в 11 раз нанесли масштабный удар по позициям российских войск в аэропорту в Чернобаевке Херсонской области.
Об этом 27 марта сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
На своей странице в соцсети он написал, что бойцы ВСУ провели успешную операцию сегодня ночью:
«Ну уже, дорогая. 11:0, ночью сегодня) Кстати, аэродром Мелитополя уверенно догоняет Чернобаевку. 4:0. Сегодня», - написал он.
Напомним, что ВСУ в Чернобаевке ликвидировали уже второго генерала РФ – командующего 49-й общей военной армией Южного военного округа Якова Резанцева.