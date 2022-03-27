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Бойцы ВСУ в 11-й раз нанесли масштабный удар по российским войскам в Чернобаевке

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  • 27.03.2022, 12:08
  • 20,462
Бойцы ВСУ в 11-й раз нанесли масштабный удар по российским войскам в Чернобаевке
Алексей Арестович

Украинские военные провели успешную операцию сегодня ночью.

Украинские бойцы в 11 раз нанесли масштабный удар по позициям российских войск в аэропорту в Чернобаевке Херсонской области.

Об этом 27 марта сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

На своей странице в соцсети он написал, что бойцы ВСУ провели успешную операцию сегодня ночью:

«Ну уже, дорогая. 11:0, ночью сегодня) Кстати, аэродром Мелитополя уверенно догоняет Чернобаевку. 4:0. Сегодня», - написал он.

Напомним, что ВСУ в Чернобаевке ликвидировали уже второго генерала РФ – командующего 49-й общей военной армией Южного военного округа Якова Резанцева.

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