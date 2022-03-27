За Мариуполь идут жестокие бои 8 27.03.2022, 12:14

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Все вооружения, которые применяют войска РФ против города, являются запрещенными.

Российские оккупационные войска сжимают кольцо окружения Мариуполя и продвигаются вглубь города. Захватчики собрали все элитные подразделения, чтобы его захватить. Продолжаются очень жестокие бои, однако город остается под контролем Вооруженных сил Украины. Враг работает по "методичке Гебельса", осуществляя блокаду города и уничтожая критическую инфраструктуру. Противник применяет запрещенное оружие.

Об этом заявил мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

В интервью УНИАН он рассказал о том, что несмотря на осаду, над Мариуполем развевается флаг Украины, а сам город по-прежнему под контролем ВСУ. Вражеские силы сжимают кольцо мариупольского окружения и продвигаются вглубь города.

"Есть окраины города, которые они, естественно, взяли под контроль. Город в кольце, и кольцо, естественно, сжимается. На 30 день оно вошло глубже в город, но город сегодня под контролем ВСУ. Над городом развевается украинский флаг. Сегодня город Мариуполь остается украинским городом. Идут очень жестокие бои", - отметил Бойченко.

По его словам, Мариуполь уже с 5-х суток полномасштабного военного вторжения России находится в окружении. Для штурма города россияне бросили все элитные подразделения. Оборону героически держат Азов, 36-я бригада морских пехотинцев и Нацгвардия.

"Все элитные подразделения РФ были брошены на штурм города. И уже больше месяца наши парни, два героя Украины - командир полка Азов и командир 36 бригады морских пехотинцев, Нацигвардия - героически держат оборону Мариуполя. Еще до начала активной фазы войны вражеские силы перебили нам один источник, который давал 70 процентов объема воды. Затем они перебили второй ввод, который служил резервным источником водоснабжения Мариуполя. Так, на девятый день войны мы остались полностью без воды. После этого они лишили нас газа", - говорит Бойченко.

Кроме того, 21 марта российские захватчики ликвидировали последний источник связи в Мариуполе. Жители города оказались в информационной изоляции и не знают, что происходит.

"В Мариуполе был искусственно создан полный информационный вакуум, в котором никто из жителей не понимает, что происходит", - добавил мэр.

Также он сказал, что все вооружения, которые применяют войска РФ в Мариуполе, являются запрещенными.

"Система Буратино сжигает девятиэтажные дома, один каркас остается. Даже 152-я гаубица - запрещенное оружие, но она стреляет по городу. Что уж говорить о полутонной бомбе, которая падает возле роддома!" – заявил Бойченко.

"Это 2600 домов, из которых 60 процентов имеют прямое попадание Градом, гаубицей или системой Буратино. 40 процентов уже не подлежит восстановлению. Мариуполю нужна полная эвакуация", - подчеркнул Вадим Бойченко.

Командир полка Азов Денис Прокопенко заявлял, что ситуация в Мариуполе очень тяжелая, но контролируемая. По его словам, идет подготовка к деблокаде города.

По его словам, украинские защитники сжигают танки оккупантов, наносят удары по вражеским войскам. Захватчики несут потери, их наступательные темпы снижаются. У врага больше ресурсов, но силы обороны Украины стараются проводить успешные операции и контратаковать.

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