Валерий Карбалевич: Беларусь ждет делукошенизация 17 27.03.2022, 12:16

15,404

Валерий Карбалевич

Сейчас в стране есть предпосылки для «бунта элит».

Политолог Валерий Карбалевич в интервью ютуб-каналу «Жизнь-малина» рассуждает о ходе войны и возможном будущем Лукашенко.

Беларусь ждет делукошенизация, говорит политолог:

«Никогда раньше тридцати лет существования независимой Беларуси внутриполитическая ситуация не зависела от внешних факторов. Эта война России с Украиной очень сильно будет влиять на то, что будет происходить в самой Беларуси. От ухода этой войны зависят те процессы, которые произойдут в Беларуси».

Политолог отмечает, что сейчас в Беларуси есть предпосылки для бунта элит. Лукашенко был символом стабильности. Более 25 лет это была главная идеологема пропаганды: пусть мы не очень богато живем, но у нас никакой войны, никаких протестов. После 2020 года оказалось, что Лукашенко является главным дестабилизатором. Нет стабильности внутри страны, так как людей хватают на улицы, нет стабильности для бизнеса, так как его раскулачивают, нет стабильности в отношениях с соседями, ведь именно Лукашенко организовал миграционный кризис в прошлом году. Лукашенко является источником тех санкций, которые обрушились на Беларусь. Для страны вообще и даже для номенклатуры держание власти Лукашенко становится все более дорогим.

Карбалевич отмечает, что в условиях отказа стран Запада от российских энергоносителей единым рынком сбыта останется Китай, который фактически будет диктовать России цены. В таких условиях нет речи об агромадных доходах от торговли нефтью и газом, которые были до войны. Процесс деградации России будет продолжаться.

«В этой войне со всем миром, прежде всего Западом, у России шансов выиграть нет никаких. Если эту войну проиграл Советский Союз, имевший намного больше ресурсов, имевший союзников, имевший некую идеологию которую разделяли 40% населения земли, то сейчас этого нет. У России фактически один союзник — Беларусь. Поэтому перспективы России очень мрачные».

Рассуждая о проблемах Беларуси, Карбалевич говорит, что 70% товаров, которые наша страна продавала в Европу, попали под санкции, ситуация явно будет ухудшаться и маловероятно, что в таких условиях можно рассчитывать на серьезную помощь России.

«Беларусь привязана к этому российскому Титанику, который уверенным курсом движется на скалы».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».