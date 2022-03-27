Китай играет на стороне победителей 5 27.03.2022, 12:26

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Эксперт оценил шансы Путина получить поддержку в Поднебесной.

Директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа оценил вероятность участия в войне в Украине войск Китая или Северной Кореи, с которыми, по данным американской прессы, Россия могла вести переговоры.

"Китай действует на стороне победителей. То есть если Китай видит, что стратегически Россия эту войну уже проиграла, то, понятно, они будут помогать той стороне, которая эту войну выигрывает - Украине", - сказала Шулипа в интервью "Главреду".

Он считает, что Северная Корея тоже никакой помощи Путину не окажет.

"В американских источниках я встречал высказывания северокорейского руководства, которое довольно критически высказалось о запросе России помочь им в военном плане вести войну в Украине", - отметил эксперт.

В то же время Казахстан - близкий военный союзник России по ОДКБ - даже не планирует признавать "ЛДНР" государствами. Кроме того, Казахстан выделяет гуманитарную помощь Украине и он, естественно, против того, чтобы вести против Украины какие-то военные действия.

"Фактически получается, что у Путина в этой войне вообще нет союзников. Беларусь в этом случае - лишь ситуационный союзник, потому что Лукашенко считает, что это необходимо для сохранения его режима", - резюмировал Директор Института исследования российской агрессии.

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