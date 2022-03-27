«Враг тупой»: в Черниговской области для оккупантов появились уже две «Чернобаевки» 6 27.03.2022, 12:41

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Каждая уважающая себя область Украины должна иметь такое место.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал, что в регионе появилось уже 2 местных "Чернобаевки". Речь идет о местах, где российские оккупанты постоянно наступают на одни и те же грабли.

Он отметил, что враг продолжает нести большие потери на Черниговщине. Поэтому Чаус поблагодарил Бога и Вооруженные Силы Украины.

Он надеется, что вскоре в области появится больше "Чернобаевок".

"Каждая уважающая себя область должна иметь Чернобаевку. Черниговщина большая, поэтому я видел здесь по крайней мере две. Надеюсь, что скоро их будет еще больше. Враг тупой и продолжает нести большие потери на Черниговщине. Спасибо за это утро Богу и Вооруженным Силам Украины!"– заявил Чаус.

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