Финляндия закрывает границы для товарных поездов из России 5 27.03.2022, 12:44

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Движение составов остановлено с 27 марта.

Финская железнодорожная компания VR Transpoint (дочерняя структура государственного железнодорожного оператора VR по грузоперевозкам) приостанавливает прием поездов из России с 27 марта.

"Из-за санкций против Российских железных дорог продолжать движение на восток пока невозможно. VR Group обязана соблюдать санкции, введенные Западом", – сказал президент VR Transpoint Мартти Коскинен.

Уточняется, что VR Transpoint приостанавливает прием поездов из России уже в воскресенье. Возврат вагонов из Финляндии в Россию пока продолжится, сообщает "Север.Реалии".

25 марта сообщалось об отмене пассажирских поездов из Финляндии в Россию. Поезда Allegro, которые связывали страны, с 28 марта перестанут ходить между странами. По словам министра по делам Европы и управления собственностью Финляндии Тютти Туппурайнен, дальнейшая эксплуатация поездов Allegro "нецелесообразна", так как все финны, пожелавшие выехать из России, успели это сделать.

С начала войны России против Украины США и их союзники ввели несколько пакетов санкций, которые затронули крупные российские компании, а также российских чиновников, предпринимателей и банкиров. ЕС ввёл санкции против РЖД месяц назад, 26 февраля.

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