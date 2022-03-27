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Массовая мобилизация в России провалилась

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  • 27.03.2022, 13:07
  • 35,974
Массовая мобилизация в России провалилась

Срочники не хотят быть «пушечным мясом».

В России сейчас начинается новый призыв. Он должен пройти до 1 апреля 2022 года. Россияне планировали начать массовую мобилизацию.

Однако масштабного процесса там запустить так и не удалось. Так считает советник главы министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

Как он пояснил, ключевая угроза для Украины – чтобы срочники не начали записываться на контрактную службу. Следовательно, чтобы их не начали переводить на украинскую территорию.

"По состоянию на 27 марта массовый процесс россиянам запустить не удалось. Конечно, он идет, но не столь масштабно, как на это рассчитывали в России", – отметил Денисенко.

И добавил, что даже срочники понимают, что сюда могут попасть только как "живое мясо".

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