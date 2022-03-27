Доктор Никита Соловей: Вскоре мы сможем отмечать День Воли на улицах свободных Беларуси и Украины 4 27.03.2022, 13:13

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Никита Соловей

фото: Onliner.by

Известный врач — о неизбежности перемен.

Доктор Никита Соловей опубликовал в «Фейсбуке» пост по случаю Дня Воли.

«Год назад я покинул стены БГМУ, некогда родного мне университета, на кафедре инфекционных болезней которого проработал около 10 лет.

К сожалению, родным он перестал быть для меня после событий августа 2020 г., когда новоназначенный ректор и иное руководство университета решило принять сторону тьмы и начало активно прессовать своих студентов и преподавателей, посмевших выразить альтернативную от понимаемой ими гражданскую позицию и мнение.

Эпическая история с одномоментным исключением или не исключением (до сих пор не разобрались, что это было) нескольких десятков студентов и увольнения преподавателей навсегда останутся позорной страницей ВУЗа», — пишет Соловей.

«Многие меня спрашивали, легко ли было просто собраться и уйти. Конечно, нелегко перестать работать в замечательном коллективе кафедры инфекционных болезней, одной из лучших кафедр в БГМУ, некоторое время не хватает занятий со студентами и других ставших привычкой за 10 лет видов деятельности.

В то же время я считаю, что ни одна работа, ни одна должность и ни одна зарплата не стоят того, чтобы поступаться своими моральными принципами, молчать, когда вокруг творится абсолютное зло, открыто нарушаются базисные права человека, перестает работать хоть какой-либо закон, а ценность человеческой жизни становится близкой к нулю.

К сожалению, не все мои коллеги смогли это осознать в августе 2020 года, а многие из них не хотят осознать и сейчас, не видят явную взаимосвязь между событиями двухлетней давности и тем, что произошло и происходит в нашем обществе и многострадальной Украине сегодня.

Символично, что мой уход из университета и перемены в жизни совпали с Днем Воли. День Воли — это тоже про перемены. Про перемены, которые ждут большинство моего народа. Про перемены, которые закономерны. Про перемены, которые неизбежны. Про перемены, которые уже идут. И я по-прежнему уверен, что вскоре каждый год мы сможем с искренней радостью отмечать День Воли на улицах свободных Беларуси и Украины! С Днем Воли, друзья!»

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