Украинские военные показали, как работает реактивная система залпового огня «Смерч» работает по оккупантам

Украинские военные показали, как работает реактивная система залпового огня «Смерч» работает по оккупантам1
- 27.03.2022, 13:20
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В считанные минуты враг получает достойный отпор.
В Сухопутных войсках Украины показали в действии реактивную систему залпового огня "Смерч". В частности, на видео запечатлен весь процесс запуска с момента получения соответствующего приказа и до вылета снарядов по вражеским объектам.
Бойцы моментально реагируют на полученный приказ. Команда, напоминающая маленький муравейник, быстро приводит машину в боевую готовность. И уже в считанные минуты враг получает достойный отпор.