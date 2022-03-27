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Украинские военные показали, как работает реактивная система залпового огня «Смерч» работает по оккупантам

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  • 27.03.2022, 13:20
  • 9,140
Украинские военные показали, как работает реактивная система залпового огня «Смерч» работает по оккупантам

В считанные минуты враг получает достойный отпор.

В Сухопутных войсках Украины показали в действии реактивную систему залпового огня "Смерч". В частности, на видео запечатлен весь процесс запуска с момента получения соответствующего приказа и до вылета снарядов по вражеским объектам.

Бойцы моментально реагируют на полученный приказ. Команда, напоминающая маленький муравейник, быстро приводит машину в боевую готовность. И уже в считанные минуты враг получает достойный отпор.

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