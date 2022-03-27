Жители Геническа сожгли захваченный россиянами военкомат 1 27.03.2022, 13:26

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В городе растет народное сопротивление захватчикам.

Жители оккупированного Геническа (Херсонская область) продолжают сопротивление. В ночь на 17 марта сожгли захваченное здание военного комиссариата.

Об этом сообщает депутат местного областного совета Сергей Хлань.

"Геничане сопротивляются российским оккупантам, ночью сожгли военкомат захваченный оккупантами, в котором они размещались", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные начали выдавать жителям Геническа рубли. Украинская прокуратура уже начала досудебное расследование.

После захвата Геническа местный городской совет ушел в отставку.

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