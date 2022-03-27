закрыть
27 марта 2022, воскресенье, 16:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Жители Геническа сожгли захваченный россиянами военкомат

1
  • 27.03.2022, 13:26
  • 10,848
Жители Геническа сожгли захваченный россиянами военкомат

В городе растет народное сопротивление захватчикам.

Жители оккупированного Геническа (Херсонская область) продолжают сопротивление. В ночь на 17 марта сожгли захваченное здание военного комиссариата.

Об этом сообщает депутат местного областного совета Сергей Хлань.

"Геничане сопротивляются российским оккупантам, ночью сожгли военкомат захваченный оккупантами, в котором они размещались", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные начали выдавать жителям Геническа рубли. Украинская прокуратура уже начала досудебное расследование.

После захвата Геническа местный городской совет ушел в отставку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как Лукашенко травит белорусов
Как Лукашенко травит белорусов Артем Черников
Ржавый автобус чужой войны
Ржавый автобус чужой войны Ирина Халип
Крах гоп-империи
Крах гоп-империи Андрей Санников
Через несколько месяцев Путин сдохнет
Через несколько месяцев Путин сдохнет Владимир Бородач