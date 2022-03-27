Жители Геническа сожгли захваченный россиянами военкомат

Жители Геническа сожгли захваченный россиянами военкомат1
- 27.03.2022, 13:26
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В городе растет народное сопротивление захватчикам.
Жители оккупированного Геническа (Херсонская область) продолжают сопротивление. В ночь на 17 марта сожгли захваченное здание военного комиссариата.
Об этом сообщает депутат местного областного совета Сергей Хлань.
"Геничане сопротивляются российским оккупантам, ночью сожгли военкомат захваченный оккупантами, в котором они размещались", - сообщил он.
Напомним, ранее сообщалось, что российские военные начали выдавать жителям Геническа рубли. Украинская прокуратура уже начала досудебное расследование.
После захвата Геническа местный городской совет ушел в отставку.