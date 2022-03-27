ВСУ сбили под Изюмом новейший российский истребитель 5 27.03.2022, 13:29

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иллюстрационное фото

По некоторым направлениям в Харьковской области украинские войска перешли в контрнаступление.

Сегодня ВСУ освободили от оккупантов село Гусаровка Барвенковского района Харьковской области. В Изюмском районе подразделения ПВО уничтожили российский истребитель Су-34 – один из новейших самолетов вражеской армии. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Минувшей ночью продолжались обстрелы Харькова. Оккупанты нанесли около 15 ударов из оружия дальнего действия. За ночь харьковские спасатели выезжали на пожары в Московский и Слободской районы.

ВСУ продолжают удерживать позиции возле Харькова, по некоторым направлениям перешли в контрнаступление.Продолжаются бои на Изюмском направлении.

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