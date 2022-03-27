В каких банках Беларуси сейчас выгоднее всего покупать доллары, а в каких — евро

В каких банках Беларуси сейчас выгоднее всего покупать доллары, а в каких — евро4
- 27.03.2022, 13:35
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Курсы в обменниках сейчас заметно отличаются от тех, что устанавливает Нацбанк.
Самый выгодный для клиентов банков курс продажи финучреждениями доллара — 3,2 рубля, а евро — 3,52 рубля. Посмотрели, какие курсы валют установили обменники. Они сейчас заметно отличаются от курсов, которые устанавливает Нацбанк, пишет zerkalo.io.
Выше всего курс продажи банками доллара — 3,4 рубля («Франсабанк»), а ниже всего — 3,2 рубля («Беларусьбанк», «БСБ-Банк», «Статусбанк»).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Абсолютбанке» — 3,183 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего во «Франсабанке» — 3,75 рубля, а ниже всего — в «Беларусбанке», «Паритетбанке» — 3,52 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в БСБ Банке — 3,505 рубля.
Российский рубль банки принимают по 2 рубля за 100 российских рублей (исключение — «Цептербанк», который предлагает 2,2 рубля). При этом самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,9 рубля за 100 российских рублей («Паритетбанк»), а самый низкий — 3,38 рубля («Цептербанк»).