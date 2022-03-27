закрыть
27 марта 2022, воскресенье, 16:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Что изменилось на главных фронтах войны: оперативная сводка Генштаба ВСУ

1
  • 27.03.2022, 13:51
  • 6,076
Что изменилось на главных фронтах войны: оперативная сводка Генштаба ВСУ

Российские войска продолжают перемещения по территории Беларуси.

Продолжаются тридцать вторые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию по состоянию на 13:00 27.03.2022 относительно российского вторжения.

Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

Длится перемещение подразделений российской федерации на территорию Республики Беларусь. Указанные мероприятия проводятся с целью ротации подразделений, понесших существенные потери, усиления имеющихся группировок, пополнения запасов продовольствия, топлива и боеприпасов, организации эвакуации раненых и больных военнослужащих.

Часть подразделений вооруженных сил Республики Беларусь продолжает пребывать на полигонах.

На Полесье противник под прикрытием огня артиллерии и авиации продолжает закрепляться на достигнутых рубежах, готовится к проведению ротации подразделений.

На Северском направлении враг продолжает блокаду Славутича, не оставляет попыток взять под контроль Чернигов. В районах Лукьяновка и Рудницкое противник понес потери и отошел.

На Слобожанском направлении противник пытается осуществить перегруппировку в районе Сум. Вблизи Харькова сосредоточил усилия на восполнении текущих потерь. В районе Славянска враг проводит усовершенствование инженерного обустройства занятых позиций. Силами обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Тростянец и Гусаровка.

На Донецком направлении оккупационные подразделения пытаются захватить Попасную, Рубежное, Северодонецк и Мариуполь. Успехов не имеют. Совершили неудачную попытку штурма Красногоровки. Понесли потери, отошли.

В Таврическом операционном районе оккупанты силами Росгвардии продолжают борьбу с очагами сопротивления на временно занятой территории.

Украинские воины продолжают эффективное противостояние российским захватчикам, отражают вражеские атаки и постепенно освобождают временно занятые врагом территории по отдельным направлениям.

Вместе победим! Сохраняем спокойствие! Слава Украине!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как Лукашенко травит белорусов
Как Лукашенко травит белорусов Артем Черников
Ржавый автобус чужой войны
Ржавый автобус чужой войны Ирина Халип
Крах гоп-империи
Крах гоп-империи Андрей Санников
Через несколько месяцев Путин сдохнет
Через несколько месяцев Путин сдохнет Владимир Бородач