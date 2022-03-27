Что изменилось на главных фронтах войны: оперативная сводка Генштаба ВСУ

Что изменилось на главных фронтах войны: оперативная сводка Генштаба ВСУ1
- 27.03.2022, 13:51
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Российские войска продолжают перемещения по территории Беларуси.
Продолжаются тридцать вторые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию по состоянию на 13:00 27.03.2022 относительно российского вторжения.
Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.
Длится перемещение подразделений российской федерации на территорию Республики Беларусь. Указанные мероприятия проводятся с целью ротации подразделений, понесших существенные потери, усиления имеющихся группировок, пополнения запасов продовольствия, топлива и боеприпасов, организации эвакуации раненых и больных военнослужащих.
Часть подразделений вооруженных сил Республики Беларусь продолжает пребывать на полигонах.
На Полесье противник под прикрытием огня артиллерии и авиации продолжает закрепляться на достигнутых рубежах, готовится к проведению ротации подразделений.
На Северском направлении враг продолжает блокаду Славутича, не оставляет попыток взять под контроль Чернигов. В районах Лукьяновка и Рудницкое противник понес потери и отошел.
На Слобожанском направлении противник пытается осуществить перегруппировку в районе Сум. Вблизи Харькова сосредоточил усилия на восполнении текущих потерь. В районе Славянска враг проводит усовершенствование инженерного обустройства занятых позиций. Силами обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Тростянец и Гусаровка.
На Донецком направлении оккупационные подразделения пытаются захватить Попасную, Рубежное, Северодонецк и Мариуполь. Успехов не имеют. Совершили неудачную попытку штурма Красногоровки. Понесли потери, отошли.
В Таврическом операционном районе оккупанты силами Росгвардии продолжают борьбу с очагами сопротивления на временно занятой территории.
Украинские воины продолжают эффективное противостояние российским захватчикам, отражают вражеские атаки и постепенно освобождают временно занятые врагом территории по отдельным направлениям.
Вместе победим! Сохраняем спокойствие! Слава Украине!