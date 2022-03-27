«Путин материл генералов, Шойгу и Герасимов попали в немилость» 13 27.03.2022, 13:58

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Не выдерживают нервы у старика.

Диктатор Владимир Путин в ярости из-за того, что план быстрого захвата Украины провалился, а поэтому, убежден обозреватель НВ Иван Яковина, через месяц уже другие военные взяли под контроль «спецоперацию».

Почему новый российский план тоже не сработает, а также о том, что нужно Украине для победы в войне, международный обозреватель рассказал в своей авторской программе Світогляд на Радио НВ.

Мы уже почти ничего не слышим о таких целях, как «денацификация» и «демилитаризация», которые были озвучены в самом начале этой войны. Какой бы план у них не был составлен, никакой «денацификацией», то есть сменой режима, и «демилитаризацией», то есть ликвидацией украинской армии, и не пахнет.

Все как раз наоборот. Судя по потерям, сейчас идет активная демилитаризация Российской Федерации. Мне так кажется, что это не может не вызывать ярость у Путина.

По словам источников в окружении Путина, он через две недели после начала войны постоянно материл своих генералов, помощников, хотя раньше со всеми был подчеркнуто вежлив. Не выдерживают нервы у старика, начинает всех ругать.

Я предполагаю, что именно поэтому два главных российских военных — министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов — попали в царскую немилость. Оба они не появлялись на публике ровно две недели — с 11 по 26 марта. Из-за этого по Москве пошли слухи, что Шойгу и Герасимов то ли болеют, то ли даже арестованы. Второе звучало даже более правдоподобно, чем болезнь, потому что страшные поражения, которые переживала российская армия в боях с украинскими военными, дают повод арестовать и Шойгу, и Герасимова.

Потом по телевизору показали и одного, и другого на каком-то странном совещании по вопросам закупок оборонно-промышленного комплекса. Им уже не дают комментировать ход войны.

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В Твиттере сразу стали писать, что Шойгу, скорее всего, все-таки пережил инфаркт, потому что он стал очень плохо выглядеть и медленно говорить.

По-настоящему важное заявление мы услышали от начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерала Сергея Рудского:

«Возможность штурма заблокированных в Украине городов не исключена. Но главная цель российских военных — это полное освобождение Донбасса. Изначально мы (Россия — ред.) и не планировали штурм городов (Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев — ред.), чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения. И хотя такую возможность мы не исключаем, однако по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач, а они решаются успешно, наши силы и средства будут концентрироваться на главном — полном освобождении Донбасса».

Хочется сказать: Полное освобождение Донбасса и Киев — очень далеко друг от друга. Как вы собираетесь освобождать Донбасс, увязнув в болотах на берегах реки Припять? Или в городах Ирпень, Чернигов. Это реально очень далеко от Донбасса.

Вероятнее всего планировали захватить Киев за два дня и тогда уже как-то разбираться. Но когда не получилось захватить столицу, то стало понятно, что дальше тупик. Они на ходу выдумывают другие цели для «военной операции», чтобы хоть как-то оправдать свои поражения.

Первоначальные планы Москвы провалились. Россия сосредоточится на захвате востока Украины после месяца тяжелых потерь — Wall Street Journal

Российские войска сейчас перемалываются на разных фронтах в Украине. Никакой победы у них быть не может.

Рудской своим заявлением признал, что план захвата Украины полностью провалился. И теперь в России им нужно думать не о том, как победить, а о том, как не проиграть эту войну. Его, похоже, и назначили руководить вторым этапом этой «операции».

Суть этого этапа, насколько я понимаю, будет в том, чтобы захватить Мариуполь, а также остаток Донецкой и Луганской областей. Для этого на участок будут брошены все силы. Сейчас военных перебрасывают с Осетии, с Южной Абхазии, с Карабаха.

Видимо, от Киева и Харькова тоже они отходят. Все будут направлены на Донбасс, чтобы захватить хотя бы что-то и объявить своему народу и мировому сообществу о победе.

Я так предполагаю, что если получится у них захватить Мариуполь (вряд ли), то Кремль объявит, что «денацификация» и «демилитаризация» состоялись. Скажут: «Мы победили в Мариуполе, разбили полк Азов, а это и была «денацификация».

И начнут требовать от президента Украины Владимира Зеленского выгодного для себя мира. Сейчас российская армия создает условия для дальнейших переговоров. При этом, думаю, переговоры будут сопровождаться обстрелами украинских городов. Поэтому важно, чтобы поступили дроны Switchblade, потому что ими можно быстро и эффективно отогнать от украинских городов Грады и артиллерийские установки, с которых ведется обстрел.

Западу ни в коем случае сейчас не надо просить Украину заключить невыгодный для Украины мир, а наоборот — наращивать поставки оружия: не только дронов, но и других видов техники, например, американских танков, противокорабельных ракет, дальнобойной артиллерии, систем радиоэлектронной борьбы.

Интересно, что через месяц начнут зеленеть леса — начнется партизанщина. Это самый большой плюс будет для Украины. Особенно там, где Чернигов, Киев, Припять, Чернобыльская АЭС, Сумы. Там хорошие партизанские традиции, а поэтому очень непростые времена начнутся для российской армии.

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