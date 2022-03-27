Украинские десантники «с плеча» сбили три российские ракеты на Николаевщине 1 27.03.2022, 14:07

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Бойцы ВСУ стреляли из переносных зенитных комплексов.

В Николаевской области за минувшие сутки, 26 марта, украинские военные сбили три российские крылатые ракеты.

Об этом сообщает Служба связей с общественностью командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

"За прошедшие сутки на Николаевщине подразделениями противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ было сбито три крылатые ракеты, выпущенные оккупантами из ВС РФ", - говорится в сообщении.

Российские крылатые ракеты, которые несли смерть многим украинцам, были успешно сбиты воинами-десантниками из переносных зенитных ракетных комплексов.

"Следует отметить, что за время широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины подразделениями противовоздушной обороны Десантно-штурмовых войск ВС Украины сбиты около двух десятков единиц воздушных объектов противника. А это - самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты. Работаем дальше", - отмечается в сообщении.

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