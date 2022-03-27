закрыть
27 марта 2022, воскресенье, 16:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Донецкой области оккупантов с потерями отбросили от Красногоровки

  • 27.03.2022, 14:25
  • 8,838
В Донецкой области оккупантов с потерями отбросили от Красногоровки

Попытка наступления войск РФ захлебнулась.

Генштаб ВСУ сообщает, что враг не прекращает попытки захватить населенные пункты Донбасса – Попасную, Рубежное, Северодонецк и Мариуполь.

Успехов в захвате у оккупантов нет – украинские бойцы дают достойный отпор.

«На Донецком направлении оккупационные подразделения пытаются захватить Попасную, Рубежное, Северодонецк и Мариуполь. Успехов нет. Совершили неудачную попытку штурма Красногоровки. Понесли потери, отошли», – сообщают в Генштабе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как Лукашенко травит белорусов
Как Лукашенко травит белорусов Артем Черников
Ржавый автобус чужой войны
Ржавый автобус чужой войны Ирина Халип
Крах гоп-империи
Крах гоп-империи Андрей Санников
Через несколько месяцев Путин сдохнет
Через несколько месяцев Путин сдохнет Владимир Бородач