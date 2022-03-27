В Донецкой области оккупантов с потерями отбросили от Красногоровки 27.03.2022, 14:25

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Попытка наступления войск РФ захлебнулась.

Генштаб ВСУ сообщает, что враг не прекращает попытки захватить населенные пункты Донбасса – Попасную, Рубежное, Северодонецк и Мариуполь.

Успехов в захвате у оккупантов нет – украинские бойцы дают достойный отпор.

«На Донецком направлении оккупационные подразделения пытаются захватить Попасную, Рубежное, Северодонецк и Мариуполь. Успехов нет. Совершили неудачную попытку штурма Красногоровки. Понесли потери, отошли», – сообщают в Генштабе.

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