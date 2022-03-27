В Донецкой области оккупантов с потерями отбросили от Красногоровки
- 27.03.2022, 14:25
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Попытка наступления войск РФ захлебнулась.
Генштаб ВСУ сообщает, что враг не прекращает попытки захватить населенные пункты Донбасса – Попасную, Рубежное, Северодонецк и Мариуполь.
Успехов в захвате у оккупантов нет – украинские бойцы дают достойный отпор.
«На Донецком направлении оккупационные подразделения пытаются захватить Попасную, Рубежное, Северодонецк и Мариуполь. Успехов нет. Совершили неудачную попытку штурма Красногоровки. Понесли потери, отошли», – сообщают в Генштабе.