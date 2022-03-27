«Февральская революция началась с бунта в одной из воинских частей»: эксперт предупредил Лукашенко 7 27.03.2022, 14:33

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Узурпатор может переполнить чашу терпения белорусов.

К каким последствиям приведет вступление белорусских войск в войну против Украины с учетом минимальной поддержки такого сценария в обществе?

Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии udf отметил, что ввод войск в Украину несет для Лукашенко «экзистенциональные риски».

«Думаю, Лукашенко не хочет вводить войска в Украину даже не столько потому, что не хочет участвовать в проигрышном мероприятии. Он сильно опасается, что таким действием переполнит чашу терпения белорусского народа – и прежде всего, самих войск, которые не имеют никакой мотивации пересекать украинскую границу, воевать за чужие интересы. Со стороны Лукашенко это банально инстинкт самосохранения», – считает Марголин.

Если военные и силовики будут недовольны тем, что их отправляют на войну, во что это может вылиться?

«В России Февральская революция началась с бунта в одной из воинских частей в Санкт-Петербурге. Мы сейчас очень плохо знаем, какие настроения в белорусских воинских частях, но, наверное, представителям властей эти настроения известны лучше (есть же там и психологи, и заместители по идеологической работе)», – полагает Марголин.

Какой будет реакция мирового сообщества на вступление белорусских войск в войну? Беларусь и так уже под жесткими санкциями…

«Пока что санкции против Беларуси слабее, чем против России – есть возможность сравнять их по силе. А по факту они будут еще сильнее: у России есть нефть и газ, от которых Европа одномоментно отказаться не может. У Беларуси такого валютного ручейка нет. Рынок здесь небольшой, так что можно запретить не только экспорт из страны, но и импорт сюда», – отметил Марголин.

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