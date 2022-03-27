«В Сирии такого не было»: военные РФ готовы бежать из Украины

«В Сирии такого не было»: военные РФ готовы бежать из Украины14
- 27.03.2022, 14:39
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Захватчикам обещали 3-дневный победный марш, но что-то пошло не так.
СБУ перехватили очередной разговор оккупанта. Российский военный жалуется на отсутствие ротации и очередные "обещания" своего командования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
СБУ опубликовали перехваченный телефонный разговор российского военного с женой. Оккупанты готовы сбежать из Украины: для того чтобы их удержать, командование придумывает все новые "обещания".
"Так, сначала захватчикам обещали 3-дневный победный марш. Впоследствии русские держали своих военных обещаниями ротации. Одним говорили, что заберут домой 19 марта, другим – 25.", - говорится в сообщении СБУ
Однако возможности проведения ротации так и не нашли. Сейчас русское командование заявляет о новой дате возможной смены военных - "конец месяца".
"Каждый раз я просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. В Сирии такого не было. Ты понимаешь? В Сирии… моментов таких даже не было", - говорит оккупант.