«Одна только крыша стала дороже на 14 тысяч» 7 27.03.2022, 14:47

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Как в Беларуси выросли цены на стройматериалы и услуги строителей.

Цены на материалы растут, строители повышают расценки на свои услуги. В таких условиях многие задумываются, а стоит ли вообще затевать большую стройку? Хватит ли средств, чтобы ее закончить?

Realt сравнил прошлогодние и актуальные сметы к одному и тому же индивидуальному проекту и выяснил, насколько теперь стало дороже построить свой дом.

Смета к этому дому под Минском уже пересчитывалась не раз. Более того, в прошлом году пришлось переделывать весь проект под другие материалы. Дело в том, что изначально задумывался дом из клееного бруса — на 230 «квадратов», в два уровня.

— К нам обратились заказчики с уже готовым проектом деревянного дома, — рассказывает руководитель архитектурно-строительном бюро «1000 проектов» Андрей Щемеленин. — Из-за ситуации с деревом было принято решение строить дом из керамзитобетонных блоков с обшивкой снаружи фиброцементными панелями Cedral для того, чтобы оставить дому вид деревянного. Мы адаптировали проект под строительство из блоков, стараясь оставить его максимально близким к оригиналу и разработали рабочие чертежи. Из дерева остались мауэрлаты из клееного бруса, которые несут на себе большие вылеты кровли по фасадным частям. В прошлом году был залит фундамент, в этом продолжаются работы над коробкой.

Соответственно, изменилась и смета. А этой весной ее снова пришлось пересчитывать. Нас заинтересовало, насколько изменились в ней цифры. Сметчики составили нам сравнительную таблицу, в которой указаны цены на общую стоимость по материалам и работам (укрупненно), ниже указаны % подорожания основных материалов и работ, которые сильно повлияли на стоимость.

В сравнении цены на материалы в период апрель-июль 2021 года и март 2021. В бюро отметили, что наименьшее влияние на итоговую стоимость коробки дома оказало подорожание расценок на услуги строителей. По словам Андрея, жесткой привязки к росту курса доллара их заработков не произошло — пока ограничились поднятием цен в рублях на 7−15%.

Итак, что же больше всего подорожало? Если говорить про фундамент и перекрытия, то существенный рост у арматуры — металл подорожал на 40%. Дороже стал и геотекстиль. При этом бетон, ПГС и работы строителей в цене выросли незначительно. Керамзитобетонные блоки за год подорожали, но несущественно — на 12%.

Существенно дороже стала крыша. На рост повлияли выросшие на 40% цены на кровельный материал, древесину, мембрану гидроизоляции, крепеж.

Окна в смету не включали — считалась только коробка дома без отделки. Есть только ориентировочные цифры: в прошлом году — около 23 000 рублей, в этом — 27 000 рублей.

Итоговые цифры говорят о том, что построить коробку дома из керамзитобетона в этом году стало дороже как минимум на 35 тысяч рублей. Для тех, кто привык все считать в долларах и хранить сбережения в валюте, цена тоже изменилась. Если пересчитать стоимость коробки дома по курсу Нацбанка на сегодня, то получим 73 547 долларов. Год назад она бы обошлась тысяч на 5 дешевле.

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