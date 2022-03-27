В Харьковской области оккупанты несут потери и в панике убегают
- 27.03.2022, 14:53
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Генштаб ВСУ показал фото подбитой и захваченной техники врага.
На Харьковщине российские захватчики несут потери и в панике бегут, бросая технику.
Об этом сообщает пресс-центр Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
"Силы обороны Украины из состава Сухопутных войск и Территориальной обороны продолжают громить российских захватчиков в Харьковской области", - говорится в сообщении.
Генштаб разместил фото подбитой и захваченной техники оккупантов.
Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, ВСУ освободили Гусаровку и в некоторых направлениях возле Харькова перешли в контрнаступление.
"Этой ночью продолжались обстрелы в Харькове, оккупанты наносили удары из оружия дальнего действия - около 15 раз. За ночь харьковские спасатели выезжали на пожары, вызванные обстрелами оккупантов, в Московский и Слободской район", — сообщил Синегубов.