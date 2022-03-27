Политолог: Россия просто упадет и сложится как карточный дом 7 27.03.2022, 14:59

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Ситуация скоро будет намного жестче, чем во время дефолта 1998 года.

Только по состоянию на 27 марта против россиян было введено более 7 тысяч разного рода ограничений. В дальнейшем экономические санкции против России будут только усиливаться.

Очевидно, что Россия сегодня полностью закрывается. Так считает политолог Игорь Чаленко. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

Более того, россиян ожидает новый пакет санкций. Поэтому в глобализированном мире страна несет соответствующие потери.

«Понятно, что если страна-агрессор не остановится, она просто упадет и сложится как карточный дом. Что, собственно, сейчас и происходит», – подчеркнул Чаленко.

Также, как он добавил, только в феврале 2022 года россияне взяли 20 миллиардов долларов из Фонда «национального благосостояния». Тогда еще не было основной волны санкций. Осталось всего 150 миллиардов.

Сотни тысяч людей, если не миллионы, уже лишаются рабочих мест. Цены на элементарные продукты и вещи первой необходимости растут, а зарплата – нет.

«Теперь им приходится сейчас лезть в собственный кошелек, чтобы сдержать ситуацию, а они сегодня ее не сдерживают», – отметил политолог.

И подчеркнул, если нет дефолта сегодня, это не значит, что его не будет завтра. Дело в том, что динамика падения экономики уже хуже той, что фиксировали в 1998 году.

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