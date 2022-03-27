закрыть
27 марта 2022, воскресенье, 16:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Инвесторы массово распродают китайские акции, в стране рекордный отток иностранного капитала

6
  • 27.03.2022, 15:06
  • 14,770
Инвесторы массово распродают китайские акции, в стране рекордный отток иностранного капитала

Это происходит на фоне рисков, связанных с экономическими санкциями против РФ.

Китай столкнулся со вторым по величине ежемесячным оттоком иностранного капитала с 2014 года. Инвесторы за месяц продали китайские акции на 9,5 миллиарда долларов.

Об этом пишет эксперт Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, экономист Ярослав Железняк.

За последние 8 лет большие суммы инвесторы выводили только один раз – когда началась пандемия COVID-19. Тогда инвесторы вывели из страны 10,6 миллиарда долларов.

Нынешние оттоки происходят на фоне рисков, связанных с экономическими санкциями против России.

Кроме этого, в прошлом месяце иностранцы продали китайские гособлигации в юанях также на рекордную сумму – 5,6 миллиарда в эквиваленте.

«В целом Россия несет разрушительные последствия для всего, с чем хоть как-то связана», – заметил Ярослав Железняк.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как Лукашенко травит белорусов
Как Лукашенко травит белорусов Артем Черников
Ржавый автобус чужой войны
Ржавый автобус чужой войны Ирина Халип
Крах гоп-империи
Крах гоп-империи Андрей Санников
Через несколько месяцев Путин сдохнет
Через несколько месяцев Путин сдохнет Владимир Бородач