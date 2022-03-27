Инвесторы массово распродают китайские акции, в стране рекордный отток иностранного капитала

Инвесторы массово распродают китайские акции, в стране рекордный отток иностранного капитала6
- 27.03.2022, 15:06
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Это происходит на фоне рисков, связанных с экономическими санкциями против РФ.
Китай столкнулся со вторым по величине ежемесячным оттоком иностранного капитала с 2014 года. Инвесторы за месяц продали китайские акции на 9,5 миллиарда долларов.
Об этом пишет эксперт Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, экономист Ярослав Железняк.
За последние 8 лет большие суммы инвесторы выводили только один раз – когда началась пандемия COVID-19. Тогда инвесторы вывели из страны 10,6 миллиарда долларов.
Нынешние оттоки происходят на фоне рисков, связанных с экономическими санкциями против России.
Кроме этого, в прошлом месяце иностранцы продали китайские гособлигации в юанях также на рекордную сумму – 5,6 миллиарда в эквиваленте.
«В целом Россия несет разрушительные последствия для всего, с чем хоть как-то связана», – заметил Ярослав Железняк.