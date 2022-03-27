Стало известно, когда в Беларусь прибудет первая партия боевиков «Хезболлы» 2 27.03.2022, 15:12

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Фото: Reuters

Группа насчитывает 200 человек.

Ливанская военизированная группировка "Хезболла" отправит в Украину около 800 боевиков для участия в боевых действиях на стороне российских оккупационных войск.

Об этом, ссылаясь на осведомленные источники, 25 марта сообщил ливанский телеканал "Аль-Хадас", пишет "Новая газета".

Переговоры об отправке боевиков в Украину, по данным телеканала, вел представитель частной военной компании "Вагнер" Александр Кузнецов.

"Хезболла" собирается отправить в Украину около 800 боевиков. Первые 200 человек должны прибыть на авиабазу в Гомельской области в Беларуси 29 марта.

Как сообщает телеканал, "Хезболла" открыла вербовочные пункты в сирийских городах Кусейр, Алеппо, Ябруд и Сайида-Зейнаб, а также в южном пригороде Бейрута (Ливан), контролируемом группировкой.

Телеканал отмечает, что новость об отправке боевиков в Украину противоречит словам лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы – на прошлой недели он категорически отверг "всякую возможность участия в событиях в Украине".

Однако, подчеркивает "Новая газета", "Хезболла" и ранее отрицала возможность участия собственных членов в боевых действиях в зарубежных странах "и каждый раз впоследствии признавалась в отправке боевиков".

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