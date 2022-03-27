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Силы сопротивления Черниговской области разбили военную колонну РФ и захватили два «Торнадо»

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  • 27.03.2022, 15:22
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Силы сопротивления Черниговской области разбили военную колонну РФ и захватили два «Торнадо»

Кроме того, уничтожены вражеские «Тигры», танк и грузовики с боекомплектами.

Силы сопротивления Сиверщины пополнили автопарк двумя почти новыми бронированными "Уралами" модели "Торнадо-У".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОК "Північ".

Как отмечается, эти два грузовика влетели в копеечку РФ, потому что сошли с конвейера в 2021 году и имеют незначительный пробег. Это тот случай, когда российская оборонная промышленность работает на пользу Украины.

"Кроме получения трофейных "Торнадо", силы сопротивления отчитываются и об уничтожении еще одной колонны орков. Два "Тигра", танк и два грузовика с боекомплектами отправились по известному уже маршруту, открытому украинцами для врагов. Ребята уверяют, что продолжают и дальше работать над скорой победой", - сказано в сообщении.

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