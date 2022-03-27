Зеленский впервые с начала войны дал интервью российским СМИ 5 27.03.2022, 15:32

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Владимир Зеленский

Разговор длился почти два часа.

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью российским журналистам впервые после начала войны.

Об этом сообщает «Медуза».

Сообщается, что 27 марта с президентом созвонились российские журналисты, среди которых главный редактор «Медузы» Иван Колпаков, главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко, писатель и журналист Михаил Зыгарь, корреспондент «Коммерсанта» Владимир Соловьев.

Разговор длился почти два часа.

СМИ обещают к вечеру обнародовать весь разговор без цензуры.

При этом «Медузу» и «Дождь» российские власти считают «иноагентами», а «Коммерсант» - нет.

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