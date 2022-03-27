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Зеленский впервые с начала войны дал интервью российским СМИ

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  • 27.03.2022, 15:32
  • 16,032
Зеленский впервые с начала войны дал интервью российским СМИ
Владимир Зеленский

Разговор длился почти два часа.

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью российским журналистам впервые после начала войны.

Об этом сообщает «Медуза».

Сообщается, что 27 марта с президентом созвонились российские журналисты, среди которых главный редактор «Медузы» Иван Колпаков, главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко, писатель и журналист Михаил Зыгарь, корреспондент «Коммерсанта» Владимир Соловьев.

Разговор длился почти два часа.

СМИ обещают к вечеру обнародовать весь разговор без цензуры.

При этом «Медузу» и «Дождь» российские власти считают «иноагентами», а «Коммерсант» - нет.

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