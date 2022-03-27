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В центре Минска напротив Генштаба бушует сильный пожар

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  • 27.03.2022, 15:44
  • 20,504
В центре Минска напротив Генштаба бушует сильный пожар

Из-за близости военного объекта в районе не работает мобильная связь.

В эти минуты разворачивается пожар в Минске по Коммунистической, 14 — это здание как раз напротив Генштаба

Огонь перебрасывается на перекрытия — они деревянные, — и другие квартиры. Дикость ситуации в том, что в этом районе не работает мобильная связь из-за близости Генштаба и у терпящего бедствие не было возможности позвонить в 101.

Он, как говорят «Нашай Ніве» свидетели, стоял на балконе и кричал прохожим, чтобы отбежали быстрее от этого района и вызвали спасателей.

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