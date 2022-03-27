В центре Минска напротив Генштаба бушует сильный пожар 5 27.03.2022, 15:44

20,504

Из-за близости военного объекта в районе не работает мобильная связь.

В эти минуты разворачивается пожар в Минске по Коммунистической, 14 — это здание как раз напротив Генштаба

Огонь перебрасывается на перекрытия — они деревянные, — и другие квартиры. Дикость ситуации в том, что в этом районе не работает мобильная связь из-за близости Генштаба и у терпящего бедствие не было возможности позвонить в 101.

Он, как говорят «Нашай Ніве» свидетели, стоял на балконе и кричал прохожим, чтобы отбежали быстрее от этого района и вызвали спасателей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».